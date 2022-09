Fußball, Tennis: Zwangspause für Hobbysportler?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Jürgen Melzer auf einem der Tennisplätze in Tulln, wo am Freitag und Samstag Davis-Cup-Spiele stattfanden. • Die Presse/Clemens Fabry

Zahlreiche Sporthallen könnten wegen der Energiepreise geschlossen bleiben. Die Betreiber fordern Unterstützung, um Planungssicherheit zu haben.

Mit den kälter werdenden Temperaturen und den kürzeren Tagen verlagern sich nicht nur soziale und kulturelle Aktivitäten zunehmend in Innenräume, sondern auch die sportlichen Betätigungen von Hunderttausenden Hobbyfußballern, -Schwimmern, -Eisläufern und -Tennisspielern.



In Hallen, die mit viel Aufwand und für viel Geld aufgestellt, beheizt, beleuchtet und belüftet werden müssen, was die Betreiber angesichts der seit Monaten stark steigenden Energiepreise vor enorme Herausforderungen stellt.