Graz: 62-Jähriger soll Bekannten mit Küchenmesser erstochen haben

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 34-Jährigen in Graz verweigerte der Verdächtige die Aussage.

Bei einer Bluttat am Freitag in Graz, bei der ein 34-Jähriger gestorben ist, dürfte es sich laut Polizei um einen Beziehungsstreit gehandelt haben. Ein 62-Jähriger soll dem Jüngeren mit einem Küchenmesser eine Stichwunde am Hals zugefügt haben. In der Wohnung befand sich auch die Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters. Dieser verweigerte bei seiner Einvernahme am Samstag die Aussage, erklärte eine Polizeisprecherin im APA-Gespräch.

Die Tat wurde gegen 19.30 Uhr in der Vinzenzgasse in Graz-Eggenberg begangen. In der Wohnung, in der auch der 34-Jährige lebte, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Ein Nachbar verständigte die Polizei, doch für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Als Tatwaffe wurde ein Küchenmesser sichergestellt.

Bei seiner Einvernahme am Samstag machte der 62-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er soll am Sonntag in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt werden.

