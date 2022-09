Mit Hündin zu spät zu Tierarzt: Tierquälerei

2000 Euro Strafe gegen Inhaberin einer Tierpension.

Wien. Als eine schwer verletzte Hündin am 14. Jänner nach unnötigen Verzögerungen endlich in die Tierklinik gebracht wurde, war es für alles zu spät: Das Tier konnte nur noch eingeschläfert werden, um keine weiteren Schmerzen erleiden zu müssen.



Verantwortlich dafür war die Inhaberin einer Hundepension in Niederösterreich, die deshalb eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro ausfasste. Der Verwaltungsgerichtshof hatte daran nichts auszusetzen.

Die Frau hielt die Hündin unter anderem zusammen mit einem „unverträglichen Schäfermischling“, ohne diesem einen Beißkorb angelegt zu haben. Prompt biss der Rüde die Hündin und verletzte sie so schwer, dass die Frau sie zum Tierarzt bringen musste.