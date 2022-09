Umweltschützer gegen Greenwashing von Erdgas in der EU

Brüssel muss prüfen, ob Gas wirklich als erneuerbares Investment gelten darf.

Berlin. Der deutsche Bund für Umwelt und Naturschutz geht zusammen mit anderen Umweltgruppen juristisch gegen die Aufnahme von fossilem Gas in das EU-Regelwerk für nachhaltige Finanzen (Taxonomie) vor. Nach Ansicht der beteiligten Organisationen verstößt die Einstufung von Gas als „nachhaltige“ Investition gegen eine Reihe von wichtigen EU-Gesetzen, insbesondere gegen die Taxonomie-Verordnung selbst. Sie beantragen nun bei der Europäischen Kommission die Überprüfung des ergänzenden delegierten Rechtsaktes. Hält die Kommission an ihrer Entscheidung fest, stellen sie den Gang zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) in den Raum.

Institutionelles Greenwashing?

„Die EU-Taxonomie sollte der Goldstandard für nachhaltige Investitionen sein. Die Aufnahme von Erdgas in das Regelwerk birgt die Gefahr, dass Investitionen in eine teure, unzuverlässige und klimaschädliche Energieform gelenkt werden“, sagt Marta Toporek, Umweltjuristin bei ClientEarth. Institutionelles Greenwashing durch die EU-Kommission mache Gas nicht nachhaltig. Die Kommission hat nun bis zu 22 Wochen Zeit, um zu antworten. (auer)