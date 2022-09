Wo Kohle- und Schnapsaktien als nachhaltig gelten

Das ESG-Prinzip, wonach Konzerne, die Umweltkosten und soziale Risken berücksichtigen, langfristig höhere Renditen erzielen, ist weltweit attraktiv. Bei den Kriterien aber besteht viel Spielraum – wie etwa das Beispiel China zeigt.

Peking/Wien. In einem 40-minütigen Livestream im Juni wandte sich Fondsmanagerin Hou Chunyan direkt an Chinas wachsende Zahl von Privatanlegern. Ihre Botschaft: ESG-Anlagen sind auf einzigartige Weise mit Pekings wachsendem Streben nach CO2-Neutralität und „allgemeinem Wohlstand“ vereinbar. Der von ihr verwaltete Da Cheng ESG Responsibility Investment Mixed Fund schließt vor diesem Hintergrund Kohlefirmen und Spirituosenhersteller nicht aus. Der CSI 300 ESG Leaders Index lässt auch Chemiekonzerne zu. Solar- und Technologiefirmen, denen der Einsatz von Zwangsarbeit vorgeworfen wird, sind in Chinas wichtigster ESG-Benchmark ebenso erlaubt.



Null Emissionen und die Bekämpfung der Armut sind unter Präsident Xi Jinping Staatsziele der Volksrepublik. Daher trifft das Thema auf fruchtbaren Boden. „Nachhaltige“ und „grüne“ Fonds schießen wie Pilze aus dem Boden. Nach Bloomberg-Daten wurden in den vergangenen 20 Monaten mindestens 112 solcher Fonds neu aufgelegt – dreimal mehr als in den vier Jahren davor. Bei grünen Anleihen ist China bereits einer der größten Emittenten.