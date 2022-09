Kiew wirft Moskau Folter vor

In den zurückeroberten Gebieten im Nordosten wurden nach ukrainischen Angaben Folterkammern gefunden.

Kiew. Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, hat Russland nach der Niederlage seiner Truppen im nun befreiten Gebiet Charkiw grausame Folter vorgeworfen. Es seien inzwischen mehr als zehn Folterkammern in verschiedenen Städten des befreiten Gebiets entdeckt worden. „Folter war eine weit verbreitete Praxis in dem besetzten Gebiet“, so der Präsident.



Bei ihrer Flucht hätten die Besatzer Foltergeräte zurückgelassen. Nach Darstellung Selenskijs wurden Menschen mit Drähten und Stromschlägen gequält. So sei etwa auf einem Bahnhof in Kosatscha Lopan ein Folterraum mit elektrischen Folterwerkzeugen entdeckt worden. Auch bei den in einem Waldstück nahe der Stadt Isjum gefundenen Leichen seien neue Beweise für Folter sichergestellt worden.



Am Wochenende setzten Einsatzkräfte die Exhumierungen der Leichname in Isjum fort. Die Menschen sollen ersten Erkenntnissen zufolge ums Leben gekommen sein, als Russland die Stadt Ende März heftig beschossen hat. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft forderte wegen der neuen Entdeckungen bereits die Einsetzung eines internationalen Tribunals zur Verfolgung der russischen Verbrechen in der Ukraine. Auch die Vereinten Nationen wollen Isjum aufsuchen, um bei der Ermittlung der genauen Todesursachen zu helfen.

Kämpfe in Cherson

Die ukrainische Armee berichtete indes von weiteren Erfolgen im Kampf gegen die Invasoren. In Cherson hätten sich am Samstag vier starke Explosionen ereignet, bei denen rund 180 Besatzer ums Leben gekommen seien. Russland hingegen beschuldigt die Ukraine, für die Angriffe verantwortlich zu sein.



Die ukrainische Armee bemüht sich seit mehreren Wochen, die Region Cherson einzunehmen. Die Offensive in Richtung der gleichnamigen Regionalhauptstadt kommt nur langsam voran. Die dortigen Kämpfe haben aber laut Experten dazu beigetragen, dass die Ukrainer Anfang September die Besatzer in der Region Charkiw in die Flucht schlagen konnten. (ag)