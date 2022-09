Größte Sicherheitsoperation, die London je erlebt hat

500 Staats- und Regierungschefs, Kaiser, Könige sowie Hochadel sind zum Staatsbegräbnis der Queen nach London gekommen.

London/Wien. Wenn am Montag zu Mittag das Staatsbegräbnis der vor mehr als zehn Tagen verstorbenen Königin Elizabeth II. in London beginnt, befinden sich die britische Polizei, die Geheimdienste und Anti-Terror-Einheiten bereits mitten in der größten Sicherheitsoperation, die London je erlebt hat.



Mehr als 2000 Menschen sind zu den Begräbnisfeierlichkeiten in die Westminster Abbey geladen, darunter 500 Staats- und Regierungschefs, Kaiser und Könige sowie Hochadel aus aller Welt. Mehr als 10.000 Mitglieder des britischen Militärs sollen im Einsatz sein. „Es ist enorm“, sagte der Chef des Verteidigungsstabes, Admiral Tony Radakin, der BBC. Der Aufwand sei vergleichbar mit 100 Staatsbesuchen innerhalb weniger Tage, so ein Regierungsbeamter gegenüber der BBC.



Viele der Staatschefs waren am Sonntag bereits in London gelandet, wie etwa US-Präsident Joe Biden. Nicht eingeladen sind Vertreter aus Russland, Myanmar, Syrien, Afghanistan und Venezuela – Großbritannien unterhält keine vollen diplomatischen Beziehungen mit diesen Staaten.

Als besondere Ehre gilt die Teilnahme des japanischen Kaisers Naruhito und seiner Gemahlin, Kaiserin Masako. Japanische Monarchen nehmen traditionell eigentlich nicht an Bestattungen teil. Dass alle Monarchen Europas bei den Trauerfeierlichkeiten dabei sind, gilt als selbstverständlich. König Charles empfing am Sonntagabend die internationalen Staatsgäste im Buckingham Palace.

Premiers mit dem Bus zur Kirche

Für das Begräbnis selbst sieht der Plan der britischen Regierung vor, dass die angereisten Staatsgäste ihre Fahrzeuge im Westen von London stehen lassen und gemeinsam in Reisebusse steigen. Zahlreiche Straßen rund um die Westminster Abbey im Zentrum von London werden gesperrt und von Menschenmengen gesäumt sein. (ag.)