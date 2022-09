Die US-Zahl, die alles überschattet

Kein Indikator wirkt sich aktuell auf die Börsen mehr aus als die US-Kerninflation. Was also lässt sie für die Aktienkurse demnächst erwarten?

New York. Vergangene Woche, Dienstagmorgen, herrschte großer Optimismus an der Wall Street. Die Kurse sollten weiter steigen, so die Erwartung, die Futures notierten vor Eröffnung deutlich im Plus. Es folgte die Publikation der US-Inflationszahlen für August – und die Märkte eröffneten tiefrot. Am Ende des Tages stand der S&P-500-Index mit 4,3 Prozent im Minus, der größte Absturz an einem Handelstag seit Juni 2020.

Hoffnung zerstört