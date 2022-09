Lob und leise Kritik an Wiens Corona-Management

Der erste Prüfbericht des Stadtrechnungshofs liegt vor.

Wie war das Krisenmanagement der Stadt Wien während der Pandemie? Welche Fehler sind passiert – was soll in Zukunft besser gemacht werden? Diesen Fragen ging der Stadtrechnungshof nach – auf Antrag der Neos, die zum Zeitpunkt ihres Antrags in der Opposition waren und massive Versäumnisse der damaligen Stadtregierung orteten.

Denn die „Prüfung etwaiger Versäumnisse beim Management der Covid-19-Krise in Wien“ ist mit 24. September 2020 datiert – und untersucht das damalige Corona-Management, „insbesondere die Vorbereitungshandlungen der MA 15“, des Gesundheitsdienstes, auf den erwarteten Anstieg des Infektionsgeschehens im Herbst 2020. Es ist also keine vollständige Prüfung der Wiener Coronapolitik, sondern nur der Anfänge.