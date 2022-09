Apple erhöht Preise in App Store für Euro-Länder

Primär betroffen von den Teuerungen sind Euro-Länder, aber auch Japan und Malaysia. Die Teuerungen betreffen nicht nur Apps.

Für die heurige iPhone-Serie gab es im Vergleich zu den USA bereits einen saftigen Preisaufschlag. Nun zieht der Konzern nach und kündigt für Anfang Oktober Teuerungen im App Store an. Das Unternehmen gab am Montag bekannt, Apps und In-App-Käufe würden in allen Ländern, die die Euro-Währung verwendeten, sowie in Japan und Malaysia teurer werden. Die neuen Preise, mit Ausnahme automatisch verlängerbarer Abonnements, würden bereits am 5. Oktober in Kraft treten, schrieb Apple in einem Blog-Post.

Die Preiserhöhung gehe zum Teil auf neue Vorschriften für Apple in Vietnam zurück. Dort müsse das Land nun Mehrwertsteuer und Einkommenssteuer von jeweils rund fünf Prozent abführen.

(APA/DPA)