„Twilight“-Star Ashley Greene ist Mutter geworden

Es ist das erste Kind von Ashley Green und ihrem Ehemann Paul Khoury. Auf Instagram teilte das Paar den Namen und ein erstes Foto ihrer Neugeborenen.

Nach der Geburt von Adriana Limas drittem Kind, gibt es erneut Baby-News aus Hollywood. Schauspielerin Ashley Greene, etwa bekannt aus „Twilight“, ist Mutter geworden. „Wir lieben dich so sehr, kleines Mädchen. Willkommen in unserer Welt“, schrieb die 35-Jährige am Montag auf Instagram zu einem Foto, das zwei Babyhändchen mit einem roten Wickeltuch zeigt. Töchterchen Kingsley Rainn Khoury sei am Freitag zur Welt gekommen, liest es sich dort. Es ist das erste gemeinsame Kind für die US-Amerikanerin und ihren Partner, den australischen Moderator Paul Khoury. Nach einer Verlobung 2016, hatte das Paar 2018 in Kalifornien geheiratet.

Greene wollte ursprünglich Model werden, wovon ihr jedoch aufgrund ihrer Größe von 1,68 Metern abgeraten wurde. Mit 17 Jahren zog sie dann nach Los Angeles, um ihrem Plan B, Schauspielerin zu werden, nachzugehen. Als Vampirin Alice Cullen in der „Twilight“-Saga (2008-2012) hatte sie ihren Durchbruch. Danach spielte sie in mehreren Fernsehserien und Filmen mit, darunter „Wish I Was Here“ und „Bombshell - Das Ende des Schweigens“.

(APA/red)