Flächenbedarf geht zurück

Büros werden an die flexible Arbeitsweise angepasst – sowohl was Größe als auch Ausstattung und Nutzung betrifft.

Die Arbeitswelt ist im Umbruch: Beschleunigt durch die Pandemie ist Remote Working in vielen Unternehmen von der Ausnahme zur Regel geworden. Mitarbeiter sind dabei nicht mehr an das Büro gebunden, sondern können ihre Aufgaben von wo auch immer – etwa im Home-Office – erledigen. Dennoch ist der feste Arbeitsplatz nicht zum Auslaufmodell geworden. „Er muss sich aber an die Gegebenheiten anpassen. Denn Remote Working ist gekommen, um zu bleiben“, sagt Martin Luptacik, Bereichsleiter des neu geschaffenen interdisziplinären Geschäftsfeldes „Workplace Consulting“ bei Drees & Sommer.

Technische Aufrüstung

Eine Folge des Remote Workings beispielsweise sei, dass sich die Nutzung der Büros dadurch verändert habe. „Büros werden zu Orten des Austausches und der Kreativität, während Routinearbeit daheim oder wo auch immer erledigt wird“, beschreibt der Experte die neuen Arbeitswelten. Das wiederum führt dazu, dass die Bürostruktur und -ausstattung angepasst werden muss. „Man braucht verschiedene Zonen für unterschiedliche Anforderungen“, so Luptacik. Dazu gehörten Räume für formellen und informellen Austausch, für Projekt-, Team- oder Gruppenarbeit, aber auch Möglichkeiten, um sich für Besprechungen, Videokonferenzen oder auch konzentriertes Arbeiten zurückzuziehen. Wobei Arbeitgeber dabei durchaus Wert auf Qualität legen sollten. „Also keine Mini-Telefonboxen, in denen man das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen. Sondern verschiedene Arten von Räumen für verschiedene Tätigkeiten und genug Platz für alle Tätigkeiten, die die Mitarbeiter ausüben“, ergänzt Hannah Schade vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund.



Auch bei der technischen Ausstattung der Büros muss aufgerüstet werden. „Für Besprechungen, bei denen Teilnehmer auch per Video teilnehmen, reicht die Laptopkamera nicht. Man braucht dafür Systeme, die den ganzen Raum optisch und akustisch erfassen“, betont Luptacik. Digital Workplaces, meist cloudbasierte Arbeitsplattformen, helfen Unternehmen dabei, ihre kompletten Workflows in den virtuellen Raum verlagern. Sie enthalten alle notwendigen Anwendungen, Tools, Daten und so weiter, um den Mitarbeitern die Arbeit außerhalb des Büros zu ermöglichen. Sind nicht mehr alle Mitarbeiter täglich im Büro, setzen Unternehmen zunehmend auf Desk Sharing. Apps, Browser-Anwendungen oder Displays sorgen in diesem Fall dafür, dass Arbeitsplätze, aber auch Räume unkompliziert reserviert werden können. Die so gewonnenen Daten über die Auslastung von Arbeitsplätzen und Räumen können wiederum dafür herangezogen werden, die Büros so zu gestalten, dass sich die Mitarbeiter an den Tagen, an denen sie vor Ort sind, auch wohlfühlen.



Ein Punkt, der nicht vernachlässigt werden sollte – denn Planungsfehler bei der Bürostruktur können Wissenschaftlern zufolge zu einer niedrigeren Produktivität und zu einem schlechteren Betriebsklima führen. Studien, die in traditionellen Großraumbüros durchgeführt wurden, haben beispielsweise gezeigt, dass ein hoher Geräuschpegel im Büro ein enormer Stressfaktor ist. Die Daten über die tatsächliche Nutzung der einzelnen Arbeitsplätze liefern aber auch wichtige Informationen, um die Flächeneffizienz zu steigern. „Wir merken definitiv einen Trend zur Effizienzsteigerung“, erzählt Mario Stöckel, Head of Office Real Estate bei Colliers. Durch Home Office und Desk Sharing sei der Bedarf an Fläche zurückgegangen, viele Unternehmen seien daher dabei, ihre Büroflächen zu verkleinern. „Je nach Branche benötigen sie um zehn bis 20 Prozent weniger Fläche. Manchmal sind es auch 50 Prozent“, weiß der Makler.



Allerdings: So manches Unternehmen kann den Wunsch nach kleineren Einheiten derzeit noch nicht umsetzen – etwa dann, wenn ein befristeter Mietvertrag abgeschlossen wurde. „Daher kommen in Wien gerade viele Untermietflächen auf den Markt“, berichtet Stöckel, der in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass heuer im Gegensatz zu den Vorjahren das Fertigstellungsvolumen geringer ausfalle. „Derzeit haben wir eher eine Sohle bei den Fertigstellungen. Bis wieder großvolumige Projekte auf den Markt kommen, dauert es“, sagt Stöckel.

Herausforderung Baukosten

Für Developer würden die neuen Anforderungen an die Büros im Übrigen kaum ein Hindernis darstellen. „Bereits seit zehn, 15 Jahren legen sie die Raumkonfiguration nicht im Vorhinein, sondern erst gemeinsam mit dem jeweiligen Nutzer fest“, weiß der Büroexperte. Die Grundrisse seien so geplant, dass Einheiten relativ problemlos erweitert oder verkleinert werden können. „So gibt es beispielsweise verschiedene Eingänge.“ Die aktuell wesentlich größere Herausforderung für die Entwickler seien vielmehr die Baukosten. „Sie sind für die nächsten Monate und für 2023 das große Fragezeichen“, ist Stöckel überzeugt.