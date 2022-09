Schwedische Notenbank erhöht Leitzins kräftig

Der Leitzins steigt um einen ganzen Prozentpunkt auf 1,75 Prozent. Es ist die dritte Zinsanhebung in diesem Jahr. Die Inflation sei zu hoch, begründete die Notenbank ihren Zinsentscheid.

Die schwedische Notenbank stemmt sich mit einer kräftigen Zinsanhebung gegen die hohe Inflation im Land. Der Leitzins steigt um einen ganzen Prozentpunkt auf 1,75 Prozent, wie die Reichsbank am Dienstag in Stockholm mitteilte. Es ist die dritte Zinsanhebung in diesem Jahr. Analysten hatten zwar mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik gerechnet, mehrheitlich allerdings einen Schritt um 0,75 Prozentpunkte erwartet.

Die Inflation sei zu hoch, begründete die Notenbank ihren Zinsentscheid. Die Teuerung schwäche die Kaufkraft der Haushalte und erschwere den Verbrauchern und Unternehmen die Finanzplanung. Zuletzt war die Teuerung in Schweden auf knapp zehn Prozent gestiegen. Das liegt deutlich über dem Zielwert der Reichsbank von etwa zwei Prozent. Die Währungshüter kündigten für den Jahresverlauf weitere Zinsanhebungen an.

