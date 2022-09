Grünen-Spitzenkandidat Mair gibt Stimme schon heute ab

Die Wahlkarten seien heuer aufgrund der hohen Anzahl eine "besondere Herausforderung“, appelliert Mair an die Tiroler, ans rechtzeitige Wählen zu denken.

Der grüne Spitzenkandidat für die Tiroler Landtagswahl, Gebi Mair, hat bereits Dienstagfrüh in Innsbruck mittels Wahlkarte gewählt. Er wollte an die Menschen appellieren, ihre Wahlkarte rechtzeitig abzugeben, sagte er der APA. Diese müssen nämlich bis Freitag abgegeben werden. Mair, der mit dem Fahrrad zu den Rathausgalerien in der Landeshauptstadt gekommen war, gab eine "Stimme fürs Klima und gegen Korruption" ab, wie er meinte.

Mair beschrieb die Stimmung im Wahlkampfendspurt als "gut", man merke aber die "Dringlichkeit der Themen" bei den Menschen. Beispielhaft dafür war ein Mann, der in Anspielung auf die grünen Wahlplakate vor dem Postkasten zu Mair rief: "Nicht nur hinschauen, wo es brennt - auch etwas tun dafür!" Der wahlkampferprobte Spitzenkandidat antwortete prompt: "Zuerst schauen, und dann machen wir's!".

Die Wahlkarten seien heuer aufgrund der hohen Anzahl eine "besondere Herausforderung". Mair sorgte sich zuletzt um die Wahlbeteiligung, die bereits 2018 mit 60 Prozent "historisch" niedrig gewesen sei, die Grünen starteten daher einen Wahlaufruf.

Mair ist nicht der einzige Spitzenkandidat der sechs im Landtag vertretenen Parteien, der bereits gewählt hat. NEOS-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer hatte bereits vergangenen Freitag die Möglichkeit wahrgenommen, mittels Briefwahl zu wählen.

(APA)