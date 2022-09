Herausforderung für das Gesundheitssystem

Arzneimittelversorgung. Der Medikamentenverbrauch wächst mit der demografischen Entwicklung. Ein effizienter Einsatz der Mittel – wie die Förderung des Generikaeinsatzes – ist daher unumgänglich.

Der Österreichische Generikaverband ist ein Zusammenschluss von elf Generikaproduzenten, die sich zur bestmöglichen Versorgung der österreichischen Patienten mit Arzneimitteln bekennen. Generika sind wirkstoffgleiche Arzneimittel, die nach Ablauf des Patentschutzes von Arzneimittelherstellern auf den Markt gebracht werden. Dabei müssen sie dieselben Qualitätskriterien und Sicherheitsprofile erfüllen wie die Ursprungsmedikamente. Das Ziel des Verbandes ist einerseits, die Öffentlichkeit über die Vorteile von Generika zu informieren und andererseits aktuelle gesundheitspolitische Debatten mitzugestalten.

Als Diskussionsbeitrag dienen die Ergebnisse einer 2022 durchgeführten repräsentativen Befragung von 500 Österreichern im Alter von 65+, die der Generikaverband in Zusammenarbeit mit dem Online Research Institut Marketagent durchgeführt hat. Das Ergebnis ist eindeutig: 56 Prozent der Befragten haben gesundheitliche Probleme. 80 Prozent nehmen regelmäßig Arzneimittel zur Therapie, Vorbeugung oder Linderung von Krankheitssymptomen ein, der Großteil davon mehr als ein Medikament. 40 Prozent der Befragten, die aktuell an einer oder mehreren Krankheiten leiden, nehmen derzeit Generika ein. Die Einstellung dazu ist überwiegend positiv, abgelehnt werden Generika von lediglich sieben Prozent der Bevölkerung.

Effizienz gefragt

In der Studie wurden auch Herausforderungen für das österreichische Gesundheitssystem erhoben. Dabei spielt Effizienz aufgrund steigender Kosten eine immer wichtigere Rolle. Ab dem 50. Lebensjahr steigt der Bedarf nach Arzneimitteln stark an. 2020 betrugen die Gesundheitsausgaben in Österreich 46,6 Mrd. Euro, das entspricht einem Anteil von 12,3 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Die Aufwendungen für Arzneimittel liegen im Rahmen der Gesundheitsausgaben stabil an dritter Stelle, nach dem stationären bzw. ambulanten niedergelassenen Bereich. Generika stehen für die meisten der chronischen Volkserkrankungen zur Verfügung und senken dabei die Behandlungskosten um 65 Prozent. Ein großes Potenzial besteht in der Zukunft für die Therapiebereiche Typ‑2-Diabetes, orale Arzneimittel zur Krebsbehandlung und gerinnungshemmende Arzneistoffe.