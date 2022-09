5937 Corona-Neuinfektionen, 993 Personen im Spital

Die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg in einer Woche von 337,0 auf 410,4 pro 100.000 Einwohner.

Knapp 993 Spitalpatienten und 5937 Neuinfektionen sind am Montag in Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt worden. So die Zahlen der AGES am Dienstag. In den Krankenhäusern wurden 42 Patienten mehr als am Vortag und 62 mehr als in der Vorwoche gezählt. Auf den Intensivstationen wurden 64 Patienten behandelt - drei mehr als am Vortag. Die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg in einer Woche von 337,0 auf 410,4 pro 100.000 Einwohner.

Laut Katharina Reich, Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium und Leiterin der Ärzteausbildungskommission, war der aktuelle Anstieg aufgrund sinkender Temperaturen zu erwarten, erklärte sie im "Ö1 Journal um acht" am Dienstag. Außerdem hinge das vom Schulbeginn ab und davon, dass sich Menschen bei kälteren Temperaturen vermehrt innen auf engerem Raum aufhielten, so Reich. "Aber es ist trotzdem eine stabile Lage." Testangebote seien nach wie vor niederschwellig, aber werden weiterhin gratis angeboten.

Die effektive Reproduktionszahl, die angibt wie viele weitere Menschen eine infizierte Person aktuell ansteckt, stieg vergangenen Freitag auf 1,03 an. Das ging aus der veröffentlichten Schätzung von Experten der AGES und der TU Graz hervor. Eine Woche zuvor lag der Wert bei 0,95.

53.376 aktive Fälle

Mit Montag gab es 53.376 aktive Fälle, 2801 mehr als am Tag zuvor. Eine Person ist infolge einer Coronainfektion verstorben.

5547 Impfungen wurden durchgeführt, wovon 4792 Auffrischungsinjektionen waren. Insgesamt wurden in Österreich 19.224.264 Impfungen gegen SARS-CoV-2 durchgeführt. 5.304.352 und damit 58,8 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher waren mit Montag somit gültig geimpft.

(APA)