Verfahren gegen türkisen Schlüsselspieler eingestellt

Clemens Niedrist, Kabinettschef im Finanzministerium, wurde unter anderem wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat als Beschuldigter geführt. Nach eineinhalb Jahren sind die Verfahren nun gerichtlich beendet worden.

Von der Öbag- bis zur Umfrage-Affäre gibt eine Sache, die der Großteil der Protagonisten all der öffentlichkeitswirksam ausgetragenen Verfahren rund um Korruptionsvorwürfe in ÖVP-Nähe gemein hat: Sie sind kaum mehr in der Politik tätig.

Für einen allerdings gilt das keineswegs: Clemens Niedrist, seit dem Aufstieg der Türkisen einer deren Schlüsselspieler in der zweiten Reihe, blieb auch nach dem Abgang von Sebastian Kurz, Gernot Blümel & Co. als Kabinettschef im Finanzministerium ein maßgeblicher Akteur in der türkis-grünen Koalition – während ihn die Staatsanwaltschaft als Beschuldigten führte. In einer Causa geht es um eine mögliche Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss im Jänner 2021, in der anderen um den Verdachts auf Geheimnisverrats im Zuge einer Sicherstellungsanordnung im Finanzministerium 2021.