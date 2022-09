Die stille Migrationskrise der USA wird im Wahlkampf lauter

Rekordzahlen von Festnahmen und Rückführungen von undokumentierten Migranten an der Südgrenze der USA geben dem Thema wieder Auftrieb - kurz vor den Midterms.

New York/Washington. Wenn Meinungsforscher durch die USA reisen, um die Stimmung im Land zu testen, hören sie verlässlich immer wieder dieselben Sorgen der Bevölkerung: steigende Preise, fehlender Wohnraum, teure Gesundheitsversorgung. Neuerdings auch Angst um das Recht auf Abtreibung. Mindestens so verlässlich wird auch Migration genannt, nämlich das Ins-Land-Kommen von Menschen, die man entweder illegale oder undokumentierte Migranten nennt, je nachdem, wo man sich auf dem politischen Spektrum verortet.

Der Stimmungstest, wenige Wochen vor den Midterm-Wahlen Anfang November, fällt aktuell recht migrationskritisch aus. Schenkt man den Zahlen des renommierten Gallup-Instituts Glauben, will eine wachsende Zahl an Amerikanern weniger Migration. Tatsächlich befinden sich die USA in einer Art stummen Migrationskrise. So viele Menschen wie noch nie zuvor wollen über die Südgrenze von Mexiko in die Vereinigten Staaten kommen; die Beamten der Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP nahmen im Fiskaljahr 2022, das mit September endet, über zwei Millionen Menschen an der Grenze fest. So viele wie noch nie zuvor. Auch Abschiebungen fanden in Rekordhöhe statt – 1,3 Millionen.