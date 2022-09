Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Scholz attackiert Putin: Deutschlands Kanzler Olaf Scholz hat Russland vor den Vereinten Nationen "blanken Imperialismus" vorgeworfen und der Ukraine weitere Unterstützung auch mit Waffenlieferungen zugesichert. "Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt: Er kann diesen Krieg nicht gewinnen", sagte Scholz Dienstagabend vor der UN-Vollversammlung in New York. "Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land."

Rassismus-Klage gegen McDonald's: Ein US-Bundesrichter hat eine Milliarden-Klage gegen die Fast-Food-Kette McDonald's wegen diskriminierender Werbepraktiken zugelassen. Der afroamerikanische Medienunternehmer Byron Allen wirft McDonald's ein "rassistisches Vertragsverfahren" bei der Schaltung von Anzeigen vor. McDonald's lässt hingegen mitteilen, es gehe "um Einkommen, nicht Hautfarbe". Mehr dazu

Federer spielt nur Doppel: Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer wird zum Abschluss seiner Karriere beim Laver Cup kein Einzel bestreiten. Dies sei schon vorher klar gewesen, sagte der 41-Jährige am Dienstag im Interview der Schweizer Nachrichtenagentur sda. "Aber mit dem Modus am Laver Cup denke ich, dass ich am Freitagabend das Doppel werde spielen können", erklärte Federer. Mehr dazu

Stephen King wird 75 - die Lieblingsromane der Redaktion: 40 Romane, über 100 Kurzgeschichten, Novellen, Drehbücher, Gedichte, Essays, Kolumnen und Sachbücher: Stephen King ist ein Vielschreiber. Aber was soll man von ihm lesen? Wir haben neun Lektüretipps gesammelt. Mehr dazu

Führt Giorgia Meloni Österreichs liebstes Urlaubsland nach rechts außen? Italien wählt am Sonntag und die Römerin Giorgia Meloni liegt in allen Umfragen vorne. Damit könnte das Land demnächst von einer rechtsaußen Partei regiert werden. Warum ist der Erfolg von Meloni so groß und warum kann sie auch in der Mitte punkten? Das bespricht in dieser Folge Christine Mayrhofer mit Außenpolitik-Redakteurin Susanna Bastaroli. Mehr dazu

Vierte Impfung - ein Kommunikationsfiasko: Mit seinem Zickzack-Kurs habe das Nationale Impfgremium für viel Verwirrung und Verunsicherung gesorgt, schreibt Köksal Baltaci in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über den neuen Erzbischof von Wien, den sie als einen Mann der Mäßigung bezeichnete. Beim Anschluss Österreichs an das Dritte Reich sollte dieser aber eine umstrittene Rolle spielen. Mehr dazu