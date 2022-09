GANZ WIEN IST SAKE!

Die Sake Week Vienna 2022, vom 1.-7. Oktober 2022, bringt euch japanisch-kulinarischen Genuss. An 7 Tagen finden Sake Pairings, Sake Tastings und Workshops statt. Es waren Sie: Käse & Sake Verkostungen, Sake & Sence Workshop, Masterclass was ist Sake?, Brauerei Workshop Sake. Wien, Big Sake Verkostung & Blue Fin & Sake Verkostung.

SAKE & SENCES

Eine Sake-Verkostung mit allen Sinnen ist die Masterclass „Sake & Sences“ am 1. Oktober im Okra Izakaya. Dabei erfahren die Teilnehmer von Dora Talin (World Sake Importers) und Riedel Glas unter anderem, wie Gerüche, Geräusche, Temperatur und Glas-Auswahl die Wahrnehmung beeinflussen können.

1.10.22, 13.00 Uhr, Kleine Pfarrgasse 1, 1020 Wien

Masterclasses für Einsteiger und Fortgeschrittene

Für alle Einsteiger bietet die Masterclass „Einführung Sake“ Wissenswertes über das japanische Nationalgetränk am Beispiel von sechs Premium Sake an zwei Terminen. Leiter der beiden Workshops am 1. Oktober im Kochclub sind Ayumi Kondo vom Nippon Ya und Sake Sommelier Noel Pusch.

1.10.22, 15.00 und 18.00 Uhr, Kühnplatz 3/4, 1040 Wien

Big Sake Verkostung

Höhepunkt des Festivals ist die „Big Sake Verkostung & Prämierung“ am 3. Oktober im DOTS Leo Grand. Fachhändler und Gäste wählen aus über 40 Sake aus den besten 20 Brauereien Japans und der ersten österreichischen Sake Brauerei den offiziellen Sake der 2. SAKE WEEK VIENNA.

3.10.22, ab 17.00 Uhr, Bauernmarkt 1, 1010 Wien

Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten finden Sie direkt hier.