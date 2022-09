Der Kuchen schrumpft, manche schneiden sich aber mehr ab

Gesamtwirtschaftliche Verantwortung gilt für alle, nicht nur für die Lohnabhängigen.

Mag. Oliver Picek, PhD, hat in Wien und Paris Volkswirtschaft studiert und in New York zu Makroökonomie promoviert. Er ist Chefökonom am Momentum Institut.

Der russische Krieg gegen die Ukraine hat Öl und Gas massiv verteuert. Weil Österreich Energie vom Ausland zukauft, geht dafür ein größerer Teil der Kaufkraft als bisher drauf. Recht hat Gabriel Felbermayr insofern: Das Land als Ganzes ist ärmer als erwartet, der Kuchen zum Verteilen wird kleiner. Fordern tatsächlich alle einen kompletten Ausgleich in Form von mehr Geld, führt das zur Überbeanspruchung des Kuchens. Mehr Geld, aber nicht mehr Kuchen? Der Preis für den inländischen Kuchen steigt, mehr Inflation folgt.