Eine Rettungsaktion sorgt für Streit

An großen Rädern drehen: Deutschland verstaatlicht den Gaskonzern Uniper, im Bild ein Erdgasspeicher in Bayern.

Der Gashändler Uniper wird ganz verstaatlicht. Wackelt damit auch der deutsche Sonderweg der Gas-Umlage? Der Finanzminister widerspricht dem Wirtschaftsminister.

Es könnte die größte Verstaatlichung seit den Umbruchsjahren der deutschen Wiedervereinigung werden: Mehr als acht Milliarden Euro will der deutsche Staat ausgeben, um den Düsseldorfer Gashändler Uniper zu kaufen. Die Anteile selbst waren ein Schnäppchen: 1,70 Euro pro Aktie. Vor einem Jahr waren die Papiere noch rund 36 Euro pro Stück wert, am Mittwoch lag der Kurs zwischen 2,80 und 3,40 Euro – also über dem vereinbarten Kaufpreis.

Trotzdem scheint der finnische Verkäufer Fortum ein gutes Geschäft gemacht zu haben, so sehen das zumindest die Anleger. Die Aktie des teilstaatlichen Energieversorgers aus Espoo stieg um 13 Prozent, nachdem am Mittwochmorgen bekannt geworden war, dass Uniper in drei Monaten nicht mehr zu Fortum gehört. Die Finnen sind ein Problem los.