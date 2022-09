Die US-Notenbank legt neuerlich kräftig vor

Die Fed wird am Mittwoch erneut ihre Leitzinsen deutlich anheben. Die EZB wird dem amerikanischen Vorbild im Oktober wohl wieder folgen.

Wien. Die Weltpolitik wurde am Mittwoch von der Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte dominiert, die Russlands Präsident Wladimir Putin in Früh per Videoansprache verlautbarte. Für die globalen Finanzmärkte war dieses politische Ereignis jedoch eher von untergeordneter Relevanz. Zwar reagierten einige Hersteller von Rüstungsgütern wie die deutschen Unternehmen Rheinmetall und Hensoldt deutlich und lagen je mit rund zehn Prozent im Plus. In Summe warteten die Finanzmärkte aber auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend.

Dass diese die Zinsen neuerlich kräftig anheben wird, ist bereits im Vorfeld klar. Offen ist lediglich, um welches Niveau die Zinsanhebung erfolgen wird. Im Vorfeld erwarten die meisten Analysten ein neuerliches Plus um 0,75 Prozentpunkte auf die Bandbreite zwischen drei und 3,25 Prozent. Um diesen Wert hatte die Fed die Zinsen bereits bei ihren beiden Sitzungen im Juni und Juli angehoben.