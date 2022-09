Joe Biden: „Einen Atomkrieg kann niemand gewinnen“

Mit seiner Eskalation des Ukraine-Kriegs zog Russlands Staatschef Putin trotz seiner Abwesenheit bei der UN-Vollversammlung alle Aufmerksamkeit auf sich. US-Präsident Biden konterte unmissverständlich.

Er ist der große Abwesende in New York. Und dennoch beherrscht Wladimir Putin alle Debatten bei der UN-Vollversammlung. Es ist eine Inszenierung ganz nach dem Geschmack des russischen Präsidenten. Wenige Stunden vor Beginn der Konferenz schreckte er die Schar der Staats- und Regierungschefs mit der Ankündigung auf, bereits Ende der Woche in den besetzten Gebieten in der Ostukraine ein Referendum über Russland abzuhalten. Zugleich kündigte der Kreml-Chef eine Rede an, die er dann doch um einen Tag verschob.

Putins Ziel: maximale Aufmerksamkeit

Mittwochfrüh, als alle noch schliefen in New York, ließ Putin die nächste Bombe platzen: Teilmobilmachung in Russland! Und unverhohlene Drohungen mit einem Atomschlag im Fall eines Angriffs auf Russland, zu dem bald auch die annektierten Territorien im Osten der Ukraine gehören sollen! Wenn es Putins Absicht gewesen ist, maximale Aufmerksamkeit zu erzielen, dann hat er dieses Ziel erreicht.