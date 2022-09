Was tun mit meinem Ersparten bei hoher Inflation?

In dieser Folge erklären wir, woher die aktuelle Inflation kommt und welche Auswirkungen sie auf unser Erspartes hat. Wie kann man sich und sein Vermögen gegen die Inflation wappnen, was soll man konkret mit seinem Geld tun: Ausgeben? Anlegen? Einen Notgroschen zur Seite legen? Gast ist Goran Maric, er ist Experte für Finanzbildung bei Three Coins.

Wir reden über Geld und zeigen, dass das Spaß macht. Der Finanzpodcast der „Presse“ ist der erste kompakte Hör-Ratgeber für den Finanzalltag aus Österreich. Jeden Montag geht es darum, wie Sie Ihr Geld am besten anlegen oder ausgeben sollten. Was mache ich mit meinen ersten 10.000 Euro? Wozu gibt es eigentlich Zinsen? Die Kalte Progression wird abgeschafft - und was heißt das für mich?

Redaktion: Susanne Bickel und Anna Wallner.

Produktion: Georg Gferer/audio-funnel.com

Grafik: David Jablonski.

Trailer und mehr Folgen

Susanne Bickel ist Wirtschaftsredakteurin in der "Presse“ und war früher in der Bankenwelt tätig. Anna Wallner leitet das Debattenressort und ist in der "Presse" für Podcasts zuständig.

Credits: Tagesschau/ARD, AP, Die Welt, Puls24, Netflix, CBSNews, Investopia. Song „Inflation“ von Sidnée Luson.

Dieser Podcast der „Presse“ wird unterstützt von der Erste Group.

Mehr zum Thema Finanzen in der „Presse“:

>>> Susanne Bickels Kolumne „Young Finance“

>>> Die Interviewreihe: „Über Geld spricht man“