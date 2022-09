Putins nächste Eskalationsstufe

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Werbung für den Einsatz im Krieg. Kreml-Chef Wladimir Putin will nun weitere Soldaten für den Kampf in der Ukraine mobilisieren. • AFP via Getty Images

Der Kremlchef befiehlt eine Teilmobilmachung im Umfang von 300.000 Mann und droht erneut mit seinem Atomarsenal. Was bezweckt er damit, und was bedeutet das für den Krieg in der Ukraine?

Russlands Präsident, Wladimir Putin, hat den Einsatz im Krieg gegen die Ukraine und deren Unterstützer deutlich erhöht. Am Mittwochmorgen kündigte der Kremlchef die Teilmobilmachung an. Der Westen verurteilte einhellig den Schritt der russischen Führung. Zugleich sprachen Politiker aus Nato- und EU-Staaten aber von einem „Akt der Verzweiflung“. Sollte Putin nun tatsächlich alles auf eine Karte setzen, könnte das zu einer Ausweitung des Krieges führen.

1. Warum prescht Wladimir Putin ausgerechnet jetzt vor?