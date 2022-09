Eine Katastrophe für die Grindwal-Population ereignete sich vor der australischen Insel Tasmanien. Selbst die überlebenden Wale könnten versuchen, zu ihren gestrandeten Freunden und Familienmitgliedern zurückzukehren.

Am Tag nach der Massenstrandung von 230 Grindwalen in einer Bucht der australischen Insel Tasmanien sind Berichten zufolge nur noch wenige Dutzend Tiere am Leben. Nachdem in der Nacht weitere fünf Meeressäuger verendet seien, hätten die Einsatzkräfte am Donnerstagfrüh (Ortszeit) nur noch 35 lebende Tiere gezählt, sagte ein Behördensprecher. Helfer waren im Einsatz, um die Körper der Meeressäuger mit Wassereimern und nassen Tüchern zu befeuchten.

Australische Medien sprachen von einem "Rennen gegen die Zeit". Die Grindwale (auch Pilotwale genannt) waren am Mittwoch in der abgelegenen Macquarie-Bucht im Westen der Insel gestrandet. Zunächst soll Augenzeugen zufolge noch die Hälfte von ihnen am Leben gewesen sein. Vor genau zwei Jahren waren in der gleichen Bucht 470 Grindwale gestrandet, 111 von ihnen überlebten.

Kaum Hilfe durch das Wasser

Die aktuelle Situation sei sehr kompliziert, weil die meisten Wale - anders als 2020 - komplett auf den Strand gespült worden seien, sagte Brendon Clark vom "Tasmania Parks and Wildlife Service" dem Sender ABC. "Beim letzten Mal waren sie noch halb im Wasser und hatten etwas Auftrieb", erklärte Clark. Dieses Mal sei die Rettung deshalb noch viel schwieriger.

"Leider ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der Pilotwale gering", sagte der Walforscher Olaf Meynecke von der Griffith University in Queensland. Selbst wenn die überlebenden Wale ins offene Meer transportiert würden, könnten viele versuchen, zu ihren gestrandeten Freunden und Familienmitgliedern zurückzukehren, erklärte er.

„Einer der schlimmsten Momente meiner Arbeit"

Der emotionale Stress der Tiere, die extrem enge Bindungen untereinander aufbauten, sei sehr groß. "Einige Tiere werden es dennoch schaffen, aber die Mehrzahl von ihnen wird verenden", erklärte er und fügte hinzu: "Für einen Walforscher wie mich ist dies einer der schlimmsten Momente meiner Arbeit."

Mit schwerem Gerät und Booten wollen die Einsatzkräfte versuchen, die überlebenden Wale mehrere Hundert Meter weit ins Meer zu transportieren, wie australische Medien berichteten. Allerdings ist die logistische Herausforderung enorm: Der Ocean Beach, wo die meisten Tiere an Land gespült wurden, liegt einen 30-minütigen Fußweg vom nächsten Parkplatz entfernt.

Der Zeitpunkt der Strandung ist nicht ungewöhnlich: Grindwale seien zu bestimmten Zeiten - wie jetzt im australischen Frühjahr und gegen Ende des Winters - in großen Verbänden unterwegs, erklärte Walforscher Meynecke. Dies erhöhe das Risiko einer Massenstrandung. "Einige Tiere können krank sein und sich in eine Bucht mit seichtem Wasser verirren. Untergruppen, mit denen die Wale befreundet oder verwandt sind, werden ihnen folgen - buchstäblich bis in den Tod."

(APA/AFP/dpa)