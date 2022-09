Keine Bühne für Putins Kultur!

Kann man sich untertags über den Kriegstreiber im Kreml empören und abends Künstlern applaudieren, die ihn unterstützen?

Dr. Vasyl Khymynets (* 1970) ist Botschafter der Ukraine in Österreich.

Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, resümierte einst der preußische Offizier Carl von Clausewitz. Während Clausewitz bei „andere“ Mittel einzig an militärische dachte, setzt Wladimir Putin im Wortsinn auf eine Vielfalt weiterer Methoden, um zu erreichen, was seine erklärten Ziele sind: Die Ukraine soll von der Landkarte getilgt, das ukrainische Volk ausgelöscht, seine Geschichte zu einem Kapitel in Putins Bibliothek der Lügen umgebogen werden.