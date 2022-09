Euro hält sich knapp über 20-Jahres-Tief

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 0,9830 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Euro hat sich damit knapp über seinem am Vortag markierten 20-jährigen Tiefstand gehalten.

Der Euro hat sich am Freitag knapp über seinem am Vortag markierten 20-jährigen Tiefstand gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 0,9830 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 0,9884 (Mittwoch: 0,9906) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 21 Uhr bei 0,9833 Dollar.

Zum Wochenausklang stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. S&P Global veröffentlicht für viele Regionen seine monatliche Konjunkturumfrage unter hochrangigen Unternehmensvertretern. Im Euroraum wird mit einer weiteren Eintrübung der bereits schwachen Lage gerechnet. Der Ukraine-Krieg und die vielerorts deutlich steigenden Zinsen belasten die Konjunktur.

Aus den Reihen der Notenbanken melden sich mehrere prominente Vertreter zu Wort, darunter US-Notenbankchef Jerome Powell und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. In dieser Woche hatten viele Zentralbanken ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit meist kräftigen Zinserhöhungen fortgesetzt.

(APA)