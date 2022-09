ÖFB-Team: Warum der Vergleich mit der Weltspitze hinkt

Frankreich sollte nicht Österreichs Maßstab sein. Ansonsten geht jeder realistische Zugang verloren.

Da ist er also, der erste gefühlte Rückschlag in der Ära von Teamchef Ralf Rangnick. Das 0:2 von Paris hätte auch in ein 0:4 oder gar 0:5 ausarten können, so groß war der Unterschied zwischen Frankreichs Ballkünstlern und den unterlegenen Herausforderern aus Österreich.

Die 90 Minuten von Saint-Denis waren ein Treffen zweier Fußballwelten. Es war ein Spiel auf ein Tor, vor allem, wenn man bedenkt, dass die ÖFB-Elf tatsächlich keinen einzigen Schuss auf jenes der Franzosen abgaben. Das ist ein ernüchterndes Zeugnis, jetzt aber Teamchef, Spieler oder Taktik infrage zu stellen, wäre schlichtweg falsch. Denn: Frankreich ist nicht Österreichs Kragenweite.