Camino Krk: Durch Karst und Macchia

Drucken

Hauptbild • Seit 2019 ist der Camino Krk in Betrieb: 150 Kilometer zu Fuß. • © TZ Kvarner

150 Kilometer in sieben Tagen: So lässt sich der Pilgerweg um die nordkroatische Insel Krk gut machen. Es wird nicht nur gebadet, sondern auch immer öfter gewandert in der Kvarnerbucht.

Der schmale Waldweg schlängelt sich den nächsten Hügel hinauf. Steine und Baumwurzeln säumen den Pfad, Kiefern sorgen immer wieder für etwas Schatten. Im Gleichtakt klacken die Stöcke zweier Wanderer auf den Felsen und vertreiben grüne Geckos kurz von ihren Sonnenplätzen. Dann führt der Weg steil bergab, macht eine Biegung und mündet in eine winzige Bucht. Das Wasser leuchtet türkisblau, kleine Fische tummeln sich um die Felsen, und ein schmaler Kiesstrand würde Gelegenheit zur Abkühlung bieten. Doch für eine Pause ist es an diesem Morgen zu früh – noch liegen knapp 20 Kilometer vor den beiden Wanderern.

Start in der Stadt Krk, Ziel in Kornić

Und so biegen sie an der nächsten Gabelung rechts ab, erklimmen einen kleinen Berg und erreichen nach wenigen Minuten die Kirche Sv. Krševan aus dem 12. Jahrhundert. Neugierig öffnen sie einen kleinen Metallkasten neben dem steinernen Gebäude, nehmen einen Stempel heraus und haben den nächsten Eintrag in ihrem Pilgerbuch für den Camino Krk.