Salzburger Soziallandesrat Schellhorn tritt nach Pflegeskandal zurück

Die Volksanwaltschaft deckte vor rund zwei Wochen massive Missstände in einem Heim in der Stadt Salzburg auf. Die Grünen werden am Nachmittag über seine Nachfolge entscheiden.

Der Salzburger Sozialreferent und Landessprecher der Grünen, Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn, hat am Freitag seinen Rücktritt angekündigt. Wie der 61-Jährige am Nachmittag in einer Pressekonferenz sagte, ziehe er damit die Konsequenzen für die vor zwei Wochen bekannt gewordenen Missstände in einem Senecura-Pflegeheim in der Stadt Salzburg. Über seine Nachfolge werden die Grünen am Nachmittag entscheiden. Die Amtsübergabe soll am 9. November erfolgen.

"Das Vertrauen in der Bevölkerung ist nicht mehr da“, sagte Schellhorn in Bezug auf den Pflegeskandal. Er hoffe, dass seine Nachfolge eine Lösung finden wird. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nimmt den Rücktritt Schellhorns zur Kenntnis.

Volksanwaltschaft deckte schwere Missstände auf

Die Volksanwaltschaft deckte vor rund zwei Wochen massive Missstände in dem Pflegeheim auf. „Es waren Bewohnerinnen unterernährt, es waren Bewohnerinnen dehydriert, und die Wundversorgung war so mangelhaft, dass man es schon gerochen hat“, schilderte Volksanwalt Bernhard Achitz damals. Er hatte kritisiert, dass wenige Wochen vor der Überprüfung durch die Volksanwaltschaft auch die Landesaufsicht eine Kontrolle durchgeführt habe. Diese hätte aber keinen Grund für ein Einschreiten gesehen.

Schellhorn hatte damals noch das Vorgehen des Landes verteidigt und gemeint, es hätte einen Aufnahmestopp in dem Heim gegeben. Nach Aufkommen der Missstände wurde auch die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner reduziert. Auch eine Schließung stand im Raum.

