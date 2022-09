Russlands Spiel durch die Hintertür

(c) Getty Images (Matthias Hangst)

Ein „Freundschaftsspiel“ in der Fußball-Provinz ist der Auftakt eines zweifelhaften Comebacks: Die russische Nationalmannschaft kehrt auf die internationale Bühne zurück.

Moskau/Wien. Eigentlich ist der russische Sport seit dem Angriffskrieges in der Ukraine international isoliert. Jüngstes Beispiel: Am 7. und 8. Oktober sollen die Eishockeyklubs Nashville Predators und San Jose Sharks in der Prager O2-Arena die NHL-Saison eröffnen (Global Series), doch Tschechiens Außenministerium verweigert den russischen Spielern der Teams die Einreise.

Die Fußball-Dachverbände Fifa und Uefa hatten Russland mit Rückendeckung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS überhaupt von der Fußball-Landkarte gestrichen: Kein Europacup, keine Nations League, vor allem kein WM-Playoff, und wenn am 9. Oktober in Frankfurt die im März 2023 beginnende EM-Qualifikation ausgelost wird, wird Russland in den Lostöpfen fehlen.