Kylian Mbappé: Die Diva mit dem schärfsten Schuss

Schneller als Usain Bolt, beweglich wie Michael Jordan, verdribbelt wie Diego Maradona, lächelnd wie Pelé – und der Albtraum aller Funktionäre: Frankreichs Stürmer Kylian Mbappé, 23.

Er lässt mit Antritten Gegner stehen wie tapsige Kugelstoßer. Er war bei der WM 2018 mit 38 km/h sogar kurz schneller als Sprint-Ikone Usain Bolt. Der Franzose, 1998 geboren in Bondy, einem Pariser Ballungsraum als Sohn eines Kameruners und einer Algerierin, zeigt Finten, deren Abläufe an die Motorik von US-Basketballer Michael Jordan erinnern. Er dribbelt, der Eindruck erhärtet sich mit jeder Partie, versiert wie Diego Maradona. Er trickst, trifft und lächelt wie Pelé. Und so sehr Vergleiche mit der Vergangenheit verpönt sind, mit der Gegenwart gelingen sie in seinem Fall schlicht nicht: Kylian Mbappé ist aktuell der beste Fußballer der Welt.