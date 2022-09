7648 Neuinfektionen, Zahl der Spitalspatienten steigt über 1000

61 Infizierte müssen auf Intensivstationen behandelt werden. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 490,6 Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war mit 7648 am Freitag weiterhin erhöht, sank jedoch im Vergleich zum Vortag. In Österreichs Spitälern werden aktuell 1034 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung behandelt. Das waren im Vergleich zum Vortag um 68 Fälle mehr. 61 Infizierte liegen auf Intensivstationen. Das ging aus den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) am Freitag hervor.

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner lag am Freitag bei 490,6. Die höchste verzeichnet Oberösterreich mit 620,2, gefolgt von Tirol (542,6), Kärnten (501,3), Niederösterreich (489,6), Salzburg (475,6), der Steiermark (458,4), dem Burgenland (442,1), Wien (425,9) und Vorarlberg (364,8).

20.707 Todesfälle seit Pandemie-Beginn

Am Freitag vor einer Woche wurden noch 5361 Neuinfektionen, 902 Krankenhauspatienten, ein Todesfall und 54 Intensivpatienten registriert. Die österreichweite Sieben-Tages-Inzidenz lag damals bei 375,6 Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die höchste davon in Niederösterreich (413,2), die niedrigste in Vorarlberg (238,8).

Seit Ausbruch der Pandemie wurden bereits 20.707 Todesfälle verzeichnet. 4.972.182 Österreicherinnen und Österreicher sind seit Ausbruch bereits wieder genesen.

19.260.888 Impfungen wurden bisher durchgeführt, womit 5.301.056 Menschen mit Freitag als gültig geimpft galten. Am Donnerstag wurden 9857 Menschen geimpft, davon waren 8607 Auffrischungsinjektionen. Aktive Fälle wurden am Freitag 65.302 gezählt, 5014 mehr als am Tag zuvor.

Reproduktionszahl gestiegen

Die effektive Reproduktionszahl, die angibt, wie viele weitere Menschen eine infizierte Person aktuell ansteckt, stieg am Freitag weiter auf 1,14 an. Das ging aus der veröffentlichten Schätzung von Experten der Ages und der TU Graz hervor. Eine Woche zuvor lag der Wert bei 1,03. Die geschätzte tägliche Steigerungsrate der Neuinfektionen lag in Österreich bei 5,7 Prozent.

(APA)