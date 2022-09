Treffen sich zwei Linke . . .

Erster Linker: Schon wieder einer mit Ukraine-Fahne. Ich werde diesen Nationalismus nie verstehen. Ist doch egal, in welchem Land die leben. It's 2022!



Zweiter Linker: Wobei: Nationalistisch ist Putin schon auch.



Erster Linker: Aber der wurde auch jahrelang bedroht, ins Eck gedrängt, von der Nato, vom Westen. Da kann man schon einmal überschnappen.



Zweiter Linker: Aber imperialistisch sind die Russen schon auch irgendwie.



Erster Linker: Der US-Imperialismus ist viel ärger. Ich leide schon mein ganzes Leben darunter.



Zweiter Linker: Ich eh auch. Und was anderes als Waffen liefern fällt dem Westen auch jetzt nicht ein.



Erster Linker: Eine Spirale der Gewalt. Nur wegen dem Öl.



Zweiter Linker: Es geht immer nur ums Öl.



Erster Linker: Immer.



Zweiter Linker: Man müsste halt eine Friedensdemo organisieren, das würde schon was helfen.



Erster Linker: No Putin, no Pershing.



Zweiter Linker: Ja, das würde die Ambivalenz dieses Konflikts ganz gut zum Ausdruck bringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.09.2022)