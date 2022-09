Medien setzen Politiker heute unter Druck und hetzen sie zu Entscheidungen, schreibt Richard David Precht in seinem neuen Buch »Die Vierte Gewalt«. An ausgewogener Berichterstattung hätten sie kein Interesse, vielmehr orientieren sie sich nur an der Meinung der Leitwölfe.

Der Sozialpsychologe Harald Welzer und Sie haben ein Buch über die Rolle der Medien in Deutschland geschrieben. Was Medien als Mehrheitsmeinung suggerieren, weicht oft von den Ansichten großer Teile der Bevölkerung ab, sagen Sie. Und: Nicht der Staat nimmt Einfluss auf die Medien, sondern umgekehrt. Medien hetzen Politiker zu Entscheidungen, indem sie sich empören, moralisieren, simplifizieren und diffamieren. Wie kommen Sie zu diesem Befund, und warum gerade jetzt?

Richard David Precht: Die Relevanz des Themas liegt schon länger in der Luft. Der Auslöser war sicherlich die Deutung des Ukraine-Krieges und viel mehr noch, ob man mit der Lieferung schwerer Waffen letztlich etwas Gutes bewirkt oder nicht. Diese Frage wurde zu Beginn des Krieges von 45 Prozent der deutschen Bevölkerung mit „ja“ und von 45 Prozent mit „nein“ beantwortet. Zehn Prozent hatten dazu keine Meinung. In der veröffentlichten Meinung lautete die Antwort jedoch auffallend einheitlich – und zwar in fast allen Medien – nur: „ja, liefern!“. Das ist, soweit ich das überschauen kann, wohl die größte Asymmetrie zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung seit Gründung der Bundesrepublik.

Ist das so?

Ich kann mich nicht erinnern, dass es flächendeckend über das Rechts-links-Schema hinweg eine derart mediale Übereinstimmung gab, die noch dazu so im Widerspruch zu dem eher ausgeglichenen Meinungsbild in der Bevölkerung steht. Ich weiß natürlich, dass sich die Medien immer, wenn es um Krieg ging, relativ einig gewesen sind. Das ist durch empirische Studien sehr gut belegt: Sogar für George W. Bushs Irak-Krieg, den heute fast alle samt und sonders verurteilen, gab es damals eine Mehrheit. Aber dass die veröffentlichte Meinung je so frappierend von jener in der Bevölkerung abgewichen wäre, wüsste ich nicht. Da fragt man sich: Was passiert hier eigentlich?



Diese Frage stellen sich Verschwörungstheoretiker, die ja gern von der Lügenpresse sprechen, auch. Aber gerade diesen Menschen wollen Sie mit Ihrem Buch den Wind aus den Segeln nehmen, sagen Sie.

Richtig, das ist ein Grund, weshalb wir es geschrieben haben. Dass die verschwörungstheoretische Erklärung, die Regierung würde der Presse sagen, was sie zu schreiben hat, grober Unfug ist, wussten wir von Anfang an. Dazu haben wir viel zu viel Einblick in die Medien. Wir haben aber eine Menge anderer Erklärungen, warum Medien sich derzeit so einseitig positionieren. Über diese Mechanismen und die Folgen für die Demokratie schreiben wir.

Sie sagen, Journalisten, die ja demokratisch nicht legitimiert sind, versuchen, Einfluss auf die Entscheidung von Politikern zu nehmen.

Sie versuchen es nicht nur, sie tun es mit Vehemenz. Auch das sah – und sieht – man jetzt gerade wieder, wo es um die Lieferung von Kampfpanzern geht. In beiden Fällen erleben wir mit Olaf Scholz einen zögerlichen Kanzler. Und es gibt einen konzertanten Druck der Medien – mit nur wenigen Ausnahmen –, dass er sich nun aber ganz, ganz schnell „für das Richtige“ entscheiden soll. Das gab es weder in Zeiten von Helmut Schmidt noch von Helmut Kohl. Als Schmidt 1977 bei der Entführung des Flugzeugs Landshut die Entscheidung zu treffen hatte, ob er Terroristen austauscht, hat damals die Presse mit Macht versucht, ihn zu einer bestimmten Entscheidung zu drängen? Oder Kohl bei der Entscheidung für oder gegen den Euro? Ich wüsste nichts davon.

Das hat wohl damit zu tun, dass Schmidt wie Kohl Persönlichkeiten waren, die sich nicht so leicht verunsichern ließen.

Das stimmt. Journalisten können Politiker nur zu Entscheidungen treiben, weil sie sehen, dass es funktioniert. Und es funktioniert deswegen, weil sich das klassische Rechts-links-Schema in Deutschland aufgelöst hat. Die Kanzler sind heute weniger gefestigt. Sie gehören keinem Lager mehr an. Früher war das noch so. Man war entweder rechts oder links. Die Kanzler hatten darauf zu achten, ihre Milieus zu bedienen und den Laden zusammenzuhalten. Sie mussten sich aber nichts von der Presse sagen lassen. Heute fehlt Politikern jede weltanschauliche Verankerung. Ob SPD, FDP, CDU/CSU oder Die Grünen – sie alle behaupten von sich, in der Mitte zu stehen. Damit sind sie haltlos geworden und haben keine Hausmacht mehr. Ihnen fehlt das, was ihre Wähler von ihnen klassischerweise erwarten. Gerhard Schröder war ein SPD-Kanzler, der pausenlos die Erwartungen seiner Wähler konterkariert und versucht hat, bei seinen politischen Gegnern zu punkten. Angela Merkel hat genau dasselbe gemacht. Sie wilderte immer auf sozialdemokratischem Boden. Auch Scholz und seine Partei stehen für nichts – außer vielleicht im Wahlkampf. Damit hat die Presse die Möglichkeit, ihn ständig vor sich herzupusten, je nachdem, wohin sich der Wind des Zeitgeistes gerade dreht. Und das ist ja toll für die Presse, deshalb macht sie reichhaltig davon Gebrauch.

Steckbrief 1964 wurde Richard David Precht in Solingen geboren. Er ist Philosoph, Publizist und Autor. Nach der Matura studierte er Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte in Köln und promovierte 1994. Precht ist Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana-Universität Lüneburg sowie Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Seit seinem Bestseller „Wer bin ich − und wenn ja, wie viele?“ im Jahr 2007 waren seine zahlreichen Bücher zu philosophischen oder gesellschaftspolitischen Themen große Erfolge und wurden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt. Seit 2012 moderiert er die Philosophiesendung „Precht“ im ZDF. Am 29. September erscheint „Die Vierte Gewalt − Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist“. Das Buch hat er mit dem Soziologen Harald Welzer geschrieben.

Ich glaube, die Mehrheit der Journalisten kann auf die Entscheidung von Politikern keinen Einfluss nehmen, und will es auch gar nicht.

Da gebe ich Ihnen recht. Mächtige Journalisten gibt es nicht so viele. Diese „Alpha-Journalisten“, die ja immer wieder genannt werden, haben allerdings maßgeblichen Einfluss auf das politische Klima. Aber die meisten Journalisten wollen keine Macht ausüben, es geht ihnen vielmehr um Anpassung. Sie verfolgen, wo sich gerade der Cursor befindet.

Was meinen Sie damit?

Dass es einen großen Konformismus im Journalismus gibt. Viele Journalisten schauen, welche Haltung gerade die Leitwölfe einnehmen, und die wird dann übernommen und mit dem Cursor des gefühlten Anstandes gepaart. Das halte ich für besonders schlimm, denn damit nimmt man für sich in Anspruch: „Dort, wo ich stehe, ist die Moral. Wer woanders steht, ist Outgroup.“ Das heißt, man hat nur die Wahl, im Einklang mit der Moral zu sein oder Querdenker – und nach den Spielregeln der sozialen Medien zum Abschuss freigegeben zu werden.

Tun Sie damit nicht allen Journalisten unrecht, die ihre Aufgabe tagtäglich darin sehen, zu recherchieren, zu berichten und Missstände aufzuzeigen?

Nein, denn ich bestreite überhaupt nicht, dass es diese Journalisten gibt. Ihnen haben wir dieses Buch gewidmet. Von unserer Kritik fühlt sich nur angesprochen, wer sich angesprochen fühlen muss. Wir kritisieren ja nicht den Journalismus. Welzer wie ich haben als Journalisten gearbeitet. Wir zeigen systemische Veränderungen in der Medienwelt auf, die zu Phänomenen führen, die wir nicht gutheißen wie Opportunismus, inszenierte Empörung oder dass es mehr Interesse an den Politikern als an der Politik gibt.

Wie, glauben Sie, werden die Medien auf Ihr Buch reagieren?

Ich habe keine Ahnung, ich kann es noch nicht einschätzen. Als der Verlag das Buch im Juli vorangekündigt hat, waren die Reaktionen ausnahmslos negativ. Nicht nur die Twitter-Community wusste – ohne das Buch gelesen haben zu können –, dass es Mist ist, sondern auch Armin Wolf, Joachim Huber vom Berliner „Tagesspiegel“ oder die Chefreporterin von t-online.

Der Vollständigkeit halber: Armin Wolf twitterte: „Herr Precht hat ein Buch über die ,Selbstgleichschaltung‘ der Medien (mit)geschrieben, und ich bin sicher, seine Meinung wird von den ,selbstgleichgeschalteten‘ Medien – wie bisher auch – massiv unterdrückt werden. Der Mann darf ja kaum irgendwo auftreten.“

Der Begriff „Selbstgleichschaltung“ war in der Ankündigung unglücklich gewählt. Wir haben ihn sofort durch „Selbstangleichung“ ersetzt. Was ich nicht verstehe, ist die Kritik an meiner Medienpräsenz. Mir wird unterstellt, ich wolle mit den Leuten, die mich berühmt gemacht haben, abrechnen, aber das haben weder Welzer noch ich vor. Wir versuchen Mechanismen zu erklären mit dem Ziel, die Medien vor sich selbst zu schützen. Wir halten ein Plädoyer dafür, dass es Leitmedien geben soll, wir brechen eine Lanze für die Qualitätspresse und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil wir das für so wichtig halten, haben wir uns so viele Gedanken gemacht und auch konstruktive Vorschläge, wie Leitmedien der Abwärtsbewegung gegensteuern können.

Und wie können sie das?

Indem sie sich so weit wie möglich von den Stilmitteln der Direktmedien entfernen, um als etwas Eigenes zu überleben. Besinnt euch auf eure Qualitäten und den Auftrag, den ihr habt. Und der besteht darin, so umfassend wie möglich zu informieren und die Vielstimmigkeit der Gesellschaft abzubilden. Das ist die Aufgabe der vierten Gewalt.