Chef von Irans Atomenergiebehörde trifft IAEA-Chef Grossi in Wien

Teilnahme an Konferenz

Der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Mohammad Eslami, kommt nach Wien, um dort Anfang kommender Woche den IAEA-Chef Rafael Grossi zu treffen. "Ich werde mich nächste Woche mit Rafael Grossi in Österreich treffen", kündigte Eslami am Samstag an, wie die Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf die iranische staatliche Agentur IRNA berichtete.

Er werde Sonntag nach Wien reisen, um an der jährlichen Generalkonferenz der IAEA teilzunehmen, so Eslami. Der Chef der iranischen Atombehörde äußerte demnach die Hoffnung, dass sein Besuch die Differenzen über die Nuklearstandorte und den politischen und psychologischen Druck auf Teheran beilegen werde.

Gespräche über Atomaprogramm

Die IAEA hatte Teheran jüngst vorgeworfen, seine Uran-Anreicherung weit über die im Atomabkommen vereinbarten Grenzen hinaus fortgesetzt zu haben. Das internationale Atomabkommen mit dem Iran von 2015, mit dem das Land an der Entwicklung einer Atombombe gehindert werden sollte, liegt seit dem Austritt der USA 2018 auf Eis. Ziel der laufenden Gespräche des Iran mit Deutschland, den USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien in Wien ist es, US-Sanktionen gegen den Iran aufzuheben und Teherans Atomprogramm wieder einzuschränken.

Am Montag beginnt die jährliche Generalkonferenz der IAEA in Wien. Für die fünftägige Veranstaltung reisen Vertreter der 175 Mitgliedstaaten an.

