Hilflos, schutzlos, wütend: Femizide in Südkorea

Vor der Toilette der U-Bahn-Station Sindang in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul haben Tausende Blumen und Notizzettel hinterlassen.

In Seoul wurde erneut eine junge Frau von ihrem Stalker ermordet. Die systematische Gewalt gegen Frauen wird im patriarchalen Südkorea weiterhin verharmlost.

Vor der U-Bahn-Toilette haben die Trauernden einen provisorischen Gedenkaltar errichtet: Dutzende Blumensträuße stapeln sich auf dem Boden, Hunderte bunte Notizzettel überdecken die gelbgefliesten Wände. Auf ihnen haben die Bewohner der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ihre Verzweiflung, aber auch ihre Wut niedergeschrieben: „Femizide sind die Norm in Südkorea“, heißt es in einem der unzähligen Post-Its.

Am Mittwochabend lauerte hier, in den unterirdischen Gängen der U-Bahn-Station Sindang, ein 31-jähriger Südkoreaner seinem Opfer auf. Er wartete 70 Minuten lang, ehe die Angestellte der Seouler Metro die Damentoilette aufsuchte. Dort stach der Mann sie brutal nieder. Noch in der Nacht erlag die junge Frau ihren Verletzungen.