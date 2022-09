Ist der Himmel auf der Erde?

Kann man heute noch Indie-Pop machen, ohne altväterlich zu klingen? Alvvays aus Toronto zeigen es seit 2011 vor. „Blue Rev“ heißt ihr neues Album, wie ihr Lieblingsdrink.

Alvvays: „Belinda Says“.Wer ist Belinda? Und was sagt sie? Belinda Carlisle ist eine US-Sängerin, die 1987 den Hit „Heaven Is a Place on Earth“ hatte, einen Song im gleißenden Achtzigerjahre-Gewand über das private Glück. Ihn zitiert Alvvays-Sängerin Molly Rankin hier – in einem Song, der diese Glücksversprechungen zumindest hinterfragt. Und das in einem Klang-Habitus, der ungefähr aus der gleichen Zeit stammt wie jener des Carlisle-Songs: stoischer Noise-Pop, den man gern als Shoegaze bezeichnet, weil seine Protagonisten oft schüchtern auf ihre Schuhe starren. Das tut Rankin nicht: Sie schildert die gar nicht himmlische Situation, in der die Ich-Person steckt. Sie ist schwanger, doch die Entscheidung, das Kind zu bekommen, fällt ihr nicht leicht, sie überlegt, aufs Land zu ziehen, wo freilich auch kein Himmel auf sie wartet, sondern nur die Hoffnung auf „another life“. Dass und wie subtil die dann doch durchschimmert, macht diesen Song groß.

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar und Heide Rampetzreiter

