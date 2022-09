Die Unternehmen schaffen das – wenn man sie lässt

Rettungsmilliarden für alle? Oder verstellt die Politik vielen Firmen so gar den Weg nach vorn? Sie muss eine schwierige Gratwanderung schaffen.

Es ist eine starke Zahl, die Oxford-Professor Charlie Wilson gleich zu Beginn des Gesprächs auf den Tisch legt: 84 Prozent der gesamten Energie, die wir Menschen aus Kohle, Öl, Gas, Wasser, Holz, Sonne und Wind gewinnen, verpuffen ungenutzt. Das berühmteste Beispiel dafür ist die Glühbirne, die nur fünf Prozent ihrer Energie in Form von Licht abgibt – mit den restlichen 95 Watt wärmten die 100-Watt-Birnen früher die Zimmerdecke. Die Glühbirnen gibt es (zumindest in der EU) nicht mehr. Doch die Energievergeudung ist nicht verschwunden.

Selten war es so notwendig, das zu verändern, wie jetzt. Die europäischen Börsepreise für Erdgas und Elektrizität haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren vervielfacht. Immer mehr Haushalte und Unternehmen bekommen einen Vorgeschmack darauf, wie das bald auf unsere Energierechnungen durchschlagen wird. Dazu kommt die Sorge, wie Wohnungen gewärmt und die Produktion am Laufen gehalten werden können, sollten die russischen Gaslieferungen ganz versiegen. Die Staaten geben enorme Summen für Hilfen aus – und können die Unsicherheit doch nicht verschwinden lassen. Wollen die Betriebe nicht nur gut durch den nächsten Winter kommen, müssen sie umdenken, umrüsten, sparsamere Produkte bauen und sinnvoller mit Energie umgehen. Die gute Nachricht: Viele haben damit schon begonnen. Die bessere: Fast alle können es schaffen – wenn man sie lässt.