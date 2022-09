Marco Michael Wanda: „Der Exzess ist nur Show-Ritual“

Wanda präsentieren nach zweieinhalb Jahren Pandemiepause ihr fünftes Album. Wir sprachen mit Sänger Marco Michael Wanda über Exzess, Apokalypse und die Kraft von Popsongs.

Wären Wanda das bessere Vorprogramm für die Rolling Stones im Stadion gewesen als Bilderbuch?

Marco Michael Wanda: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte es nicht gespielt. Rolling Stones, das ist so eine hermetische Welt, da möchte ich kein kleines Fischlein sein, dass sich auf der Unterseite dieses Wals tummelt. Eine undankbare Aufgabe. Egal, was du machst, die Leute wollen die Stones hören. Ich bin ungern als Musiker wo, wo man mich eigentlich nicht will oder braucht.

Wie ich gerade bemerke, rauchen Sie IQOS. Achten Sie auf gesünderen Lebenswandel?

Das ist wahrscheinlich genauso ungesund. Aber ich habe mir Sorgen um mich gemacht. Was wir mittlerweile machen, nämlich Shows von zweieinhalb Stunden Länge, ist Extremsport. Ohne irgendeine Art der körperlichen Vorbereitung wäre das gar nicht möglich. Die Leute haben uns über die Pandemie die Treue gehalten. Niemand hat gekaufte Tickets zurückgegeben. Da ist ein Verantwortungsgefühl in uns gereift. Ich würde mich jetzt schämen, nach einer halben Flasche Schnaps auf die Bühne zu klettern. Die Zeiten sind vorbei. Das geht nicht mehr. Mein Exzess war nie das Saufen oder Drogennehmen. Der Exzess ist das Ritual einer Show.

Nach drei Jahren kommt jetzt mit der simpel „Wanda“ betitelten Liedersammlung das fünfte Album in die Geschäfte. Waren Sie schon etwas eingerostet?