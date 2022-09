Landtagswahl in Tirol gestartet

535.112 Menschen sind zu den Wahlurnen gerufen. Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. ÖVP-Spitzenkandidat Anton Mattle hofft auf „einen guten Dreier“, SPÖ-Chef Georg Dornauer will zumindest 20 Prozent einfahren.

535.112 Menschen in Tirol sind heute aufgerufen, über die Zusammensetzung des 36 Mandate umfassenden Landtages zu entscheiden. Im Großteil der insgesamt 789 Wahllokale in allen 277 Gemeinden konnte ab 8.00 Uhr gewählt werden. Die meisten Wahllokale schließen zwischen 14.00 und 15.00 Uhr ihre Pforten, die letzten um 17.00 Uhr.

Das vorläufige Endergebnis wird voraussichtlich ab 19.00 Uhr eintreffen. Es enthält bereits die Briefwahl und sonstige Wahlkarten. Im Vorfeld war ein Rekord an Wahlkarten vermeldet worden. Insgesamt 71.945 solcher Wahlkarten wurden ausgestellt. Das sind mehr als doppelt so viele im Vergleich zur Landtagswahl 2018. Damals waren es 32.980 Wahlkarten gewesen.

Mattle mit Hoffnung auf „guten Dreier"

Der ÖVP-Spitzenkandidat und Landeshauptmannanwärter Anton Mattle hat seine Stimme für die Tiroler Landtagswahl bereits am Sonntagmorgen in seiner Heimatgemeinde Galtür abgegeben. Pünktlich um 8.30 Uhr schritt er mit dem Schlag der Kirchenglocken ins Gemeindehaus und gab sich nach erfolgter Wahl in Sachen Ergebnis vorsichtig optimistisch. SPÖ-Chef Georg Dornauer meinte indes, er wolle zumindest 20 Prozent einfahren.

Die Rahmenbedingen seien natürlich schwierig gewesen, aber es habe sich definitiv gelohnt "auf die Menschen zuzugehen", sagte Mattle. "Ich glaube, dass sich ein guter Dreier ausgeht", strich Mattle bezüglich seines Wahlziels von über 30 Prozent heraus.

Die letzten drei Wochen seien jedenfalls, unabhängig vom Wahlergebnis, "spannend gewesen", betonte der Wirtschaftslandesrat. Den "Kontakt zur Bevölkerung" habe er sehr geschätzt, so Mattle. Man habe mit diesem Zugang "vor drei Wochen eine Aufholjagd gestartet", sagte er.

Jetzt liege es am Wähler. "Das Wahlergebnis werden wir dann ja bald sehen", gab sich Mattle pragmatisch und zugleich leicht erleichtert wirkend. Nach dem intensiven Wahlkampf habe er seinen Tag jedenfalls heute mit Morgensport und Frühstück und seiner Familie begonnen, sagte Mattle. Er werde dann nach dem Mittagessen nach Innsbruck fahren, um dort Hochrechnungen und das Ergebnis zu verfolgen. "Ich habe ein gutes Gefühl", sagte er noch, ehe er sich mit seiner Frau wieder in sein Auto setzte, mit dem er auch zum Gemeindehaus gekommen war.

Dornauer „sehr optimistisch"

SPÖ-Chef Dornauer wählte bereits in aller Früh in seiner Heimatgemeinde Sellrain, wo er als Bürgermeister fungiert. Dornauer ist dort als Wahlleiter in der örtlichen Volksschule fest im Einsatz. Er sei "sehr optimistisch", sagte der Landesparteivorsitzende. Er habe bis Mitternacht wahlgekämpft und sei deshalb nunmehr in gelassener Stimmung. Dornauer betonte, dass er "ganz klar einen '2er'" vor dem Ergebnis haben - 2018 war die SPÖ bei 17,25 Prozent gelandet - und den zweiten Platz halten wolle. Der 39-Jährige ging davon aus, dass der "erste Regierungsbildungsauftrag" bei der stärksten Partei, der ÖVP, liegen werde. Dann werde man im Laufe der Woche "mögliche Sondierungsgespräche" führen, so der oberste Rote, der im Wahlkampf klar auf eine Zweierkoalition mit der Volkspartei zielte.

SPÖ-Chef Dornauer betonte, dass er "ganz klar einen '2er'" vor dem Ergebnis haben und den zweiten Platz halten wolle. APA/ROLAND SCHLAGER

Rund zwei Stunden nach dem ÖVP-Spitzenkandidaten Mattle wählte Noch-Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in seiner Heimatgemeinde Zams. Bei leichtem Regen zu Fuß in Richtung Kultursaal der Gemeinde Zams gehend, wollte er kein Statement abgeben. "Ich habe richtig gewählt", sagte er lediglich nach erledigter Stimmabgabe und machte sich wieder zu Fuß von dannen.

MFG tritt landesweit an

Auch die Spitzenkandidatin der MFG, Elfriede Hörtnagl-Zofall, schritt schon morgens zur Wahlurne. In Begleitung ihres Mannes und ihrer Tochter gab sie gegen 9.30 Uhr in ihrer Heimatgemeinde Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) ihre Stimme ab - in "absolut guter Stimmung", wie sie betonte. Heute sei "ein Freudentag". Ihre Partei habe den Wahlkampf "positiv abgeschlossen" und viele Menschen erreicht - und das, obwohl von Seiten einiger Medien "bewusstes Desinteresse" vorgeherrscht habe. Dass sie die Fünf-Prozent-Hürde knacken und mit den Ihren in den Landtag einziehen wird, stand für Hörtnagl-Zofall außer Frage. "Das muss so sein und wird so sein", so die MFG-Frontfrau, die sich am Wahltag als Stimme jener sah, die sich "selbst nicht nach vorne trauen und sich selbst nicht artikulieren".

MFG-Spitzenkandidatin Elfriede Hörtnagl-Zofall APA/EXPA/ERICH SPIESS

Einige Kilometer weiter, in Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land), gab gegen 10.30 Uhr dann die Spitzenkandidatin der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, ihre Stimme ab. In Begleitung ihres Mannes und "mit einem guten Gefühl", wie sagte. Die Menschen würden die Arbeit und Bemühungen, die sie und ihr Parteikollege Klubobmann Markus Sint in den vergangenen Jahren an den Tag gelegt hätten, am Wahltag "honorieren", war sie überzeugt. Denn die Wählerinnen und Wähler wüssten, dass sie "an den Themen drangeblieben" und den Leuten zugehört hätten. "Es wird Veränderungen geben, Tirol ist bereit für Veränderungen", kommentierte sie die politische Stimmung.

"Es wird wahrscheinlich das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Liste Fritz", unterstrich die Spitzenkandidatin, die die Partei schon zum dritten Mal in eine Landtagswahl führt. Die Liste Fritz sei österreichweit ein "Phänomen", so die Oppositionspolitikerin, es gehe schließlich um den vierten Einzug ins Landesparlament. Viele - darunter etwa das Team Stronach - hätten es "probiert", seien aber - im Gegensatz zur Liste Fritz - nur "Sternschnuppen" gewesen, die schnell verglühten, führte Haselwanter-Scheider aus.

Zwei der Spitzenkandidaten hatten ihre Wahlaufgabe schon im Vorfeld erledigt. Sowohl der Grüne Gebi Mair als auch Neos-Listenerster Dominik Oberhofer gaben ihre Stimme per Briefwahl ab. Abgeschlossen wird der Reigen der Stimmabgaben zu Mittag von FP-Spitzenkandidat Markus Abwerzger.

