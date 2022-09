Die Wahlurne kommt mit der Kalaschnikow

Ein Pensionist schildert, wie das von Moskau inszenierte Referendum ablief.

„Sie kamen Freitagfrüh“, erzählt Ihor K. (Name geändert) hastig am Telefon. „Es waren zwei Wahlhelferinnen mit einer mobilen Urne und zwei russische Soldaten mit Kalaschnikows“, sagt er und gibt zu verstehen, dass er abgehört wird. Der Pensionist lebt in der Nähe von Nowa Kachowka, gut 100 Kilometer von Cherson entfernt. Die gleichnamige Oblast ist wie das Nachbargebiet Saporischschja seit Anfang März von der russischen Armee besetzt.

„Viele haben Angst“

Cherson ist eines der vier Gebiete im Süden und Osten der Ukraine, in denen bis Dienstag ein von Moskau inszeniertes Scheinreferendum über den Beitritt zur Russischen Föderation abgehalten wird. Nach mehreren Verschiebungen wurde diese umstrittene Volksbefragung am Mittwoch in höchster Eile anberaumt. Durch die ukrainische Gegenoffensive wächst der Druck auf die russischen Besatzer.