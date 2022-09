Der Tag, an dem die ÖVP ihre Hausmacht verlor

Wenn es einen Gesichtsausdruck für eine kolossale persönliche und kollektive Niederlage gibt, dann ist es jener von Anton Mattle am Sonntag.

Was ihm wohl durch den Kopf gegangen sein mag an diesem Sonntagmorgen, den er – wie fast jeden Tag – mit einer Laufrunde beginnt. In den Wäldern seiner Heimatgemeinde Galtür. Ob er noch einmal die vorbereiteten Sätze durchgegangen ist, um den unvermeidlichen Absturz der ÖVP zu erklären? Ob er bereut hat, die Nachfolge von Landeshauptmann Günther Platter überstürzt und zu einem angesichts der politischen Großwetterlage ungünstigen Zeitpunkt angetreten zu sein? Ob er sich einen Augenblick lang vorgestellt hat, was wohl passieren würde, wenn er immer weiter läuft und heute nicht mehr zurückkommt?