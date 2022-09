Am Spielplatz der Klänge

David Helbock und Camille Bertault werden das heurige Jazzfestival Leibnitz bei einem Open Air im Weingartenhotel Harkamp beschließen.

Dass das renommierte US-Jazzmagazin „Downbeat“ einen Österreicher wahrnimmt, kommt nicht sehr häufig vor. Im Falle des Pianisten David Helbock passierte dies gar in Form einer Fünf-Sterne-Kritik, die niemals leichtfertig vergeben wird.



Rezensent Brian Morton, jemand der beim Wörtchen Eklektizismus eigentlich zusammenzuckt, lobt „Playground“, das Album, das Helbock mit der französischen Sängerin Camille Bertault aufgenommen hat, für die Frische, mit der hier musiziert wurde. Glaubt der Musiker dem Rezensenten? „Lieber nicht. Ich versuche Reviews nicht zu nahe an mich ran zu lassen, egal ob positiv oder negativ. Sonst werde ich ja verrückt. Aber in diesem Fall hat es mich schon sehr gefreut. Es hilft einem, im Gespräch zu bleiben und es hilft bei den Engagements.“