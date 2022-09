Leistungsanreize und Vertrauen in Algorithmen

Ben Greiner ist Professor für Empirical Business Research an der WU Wien, Leiter des Institute for Markets and Strategy und des WU-Kompetenzzentrums für Experimentalforschung. Er forscht zu Market Design, strategischem Verhalten, Gruppenverhalten, und Vertrauen.

Martin Wiernsperger ist Research and Teaching Associate am Institute for Strategy und Managerial Accounting an der WU Wien. Er forscht mittels Experimenten zu aktuellen Themen im Performance Management, sowie zu finanziellen und nicht-finanziellen Anreizsystemen in Unternehmen.