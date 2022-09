IAEA-Chef "bereit" zu Dialog über AKW Saporischschja

Raffael Grossi könnte noch diese Woche Gespräche über eine Sicherheitszone um das russisch besetzte AKW Saporischschja führen. "Es liegt ein Plan dafür auf dem Tisch", sagte er.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, ist bereit, noch in dieser Woche in der Ukraine und in Russland Gespräche über eine Sicherheitszone um das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine zu führen. "Es liegt ein Plan dafür auf dem Tisch", sagte er bei einem Treffen der IAEA-Mitgliedstaaten. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nimmt an der Versammlung in Wien teil.

"Vergangene Woche hatte ich die Gelegenheit, Konsultationen mit der Ukraine und der Russischen Föderation aufzunehmen, (...) und ich bin bereit, diese Konsultationen in beiden Ländern diese Woche fortzusetzen", sagte der IAEA-Chef. Grossi und die Ukraine dringen auf eine Schutzzone um das größte AKW Europas, das immer wieder unter Beschuss gerät.

Schallenberg wirft Russland „nukleare Erpressung“ vor

Schallenberg sprach vor der IAEO-Generalkonferenz laut Redetext davon, dass der Beschuss von Atomreaktoren oder anderen Kernanlagen "ein irrwitziges Spiel mit dem Feuer" sei. "Es ist absurd und untragbar, dass ein solcher überhaupt im Bereich des Möglichen liegt. Russland muss bewusst sein, dass es mit seinem Versuch der nuklearen Erpressung potenziell Millionen Menschenleben aufs Spiel setzt", betonte Schallenberg. Auch er setzt sich für eine kampffreie Zone rund um das AKW ein.

(APA/Reuters)