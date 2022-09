16-Jähriger auf A8 von Auto überfahren und getötet

Warum sich der Teenager auf der Autobahn befand, ist noch unklar. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach einem Lenker wird noch gefahndet.

Ein 16-jähriger Fußgänger ist Sonntagfrüh auf der A8 bei Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich) von einem Auto erfasst und getötet worden. Eine 19-jährige Deutsche fuhr gegen 5.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Sattledt, als plötzlich vor ihr der Jugendliche stand. Der Teenager wurde zu Boden geschleudert. Laut Zeugen wurde er noch von einem weiteren Fahrzeug überrollt und mitgeschleift. Der 16-Jährige starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.

Montagvormittag dauerten die Ermittlungen zu dem Unfall noch an. So war vorerst unklar, warum sich der Bursche aus Ried auf der Autobahn befand, er soll in der Nacht auf Sonntag mit Freunden in einer Diskothek gewesen sein. Außerdem lief noch die Suche nach jenem zweiten Lenker, der ihn überrollt hat. Dieser ist ohne anzuhalten weitergefahren. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Ried im Innkreis unter der Telefonnummer 059133/4245 zu melden.

