Miba: CO2-neutral bis 2040

Schon seit 2013 hat die Miba mit „Technologies for a cleaner planet“ eine Unternehmensmission, die Nachhaltigkeit und einen saubereren Planeten in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus beruht auf ihr die neue, im Vorjahr präsentierte Unternehmensstrategie.

Nachhaltigkeit ist für F. Peter Mitterbauer, Vorstandsvorsitzender des Technologiekonzerns Miba, mehr als ein Lippenbekenntnis. „Als Vater von vier Kindern ist mir das Thema natürlich enorm wichtig. Es ist Motivation und Antrieb dafür, mit Miba-Produkten einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten“, so Mitterbauer. Schon seit 2013 hat die Miba mit „Technologies for a cleaner planet“ eine Unternehmensmission, die Nachhaltigkeit und einen saubereren Planeten in den Mittelpunkt stellt. „Unser Unternehmen hat das klare Ziel definiert, bis ins Jahr 2040 klimaneutral zu produzieren. Als ersten Meilenstein auf diesem Weg wollen wir bereits bis 2030 die CO 2 -Emissionen aus unserer eigenen Produktion halbieren – also aus unseren Maschinen und Anlagen sowie aus der von uns verwendeten Energie“, erzählt der Miba-Chef. Dafür wird ein dezentraler Ansatz verfolgt – alle 30 Produktionsstandorte weltweit erarbeiten laufend Maßnahmen. „Die Verantwortlichen vor Ort wissen am besten, welche Hebel es gibt und wie sie am besten zum Erreichen unserer Klimaziele beitragen können“, ist er überzeugt.

Auf dem Weg dahin konnten bereits zahlreiche Erfolge verbucht werden: „Beispielsweise könnte man mit der im vorigen Geschäftsjahr von uns eingesparten Energie 85.000 E-Autos laden. Und mit den 1,5 Millionen Litern an Wasser, die wir weniger verbraucht haben, könnte man 10.500 Badewannen füllen“, so Mitterbauer. Derzeit werde außerdem auf den Dächern der Produktionshallen in Oberösterreich die größte Solarenergieanlage des Salzkammerguts errichtet. „Ihre Fläche wird größer sein als die Fußballfelder etwa im Ernst-Happel-Stadion in Wien oder in der Allianz Arena in München“, freut sich Mitterbauer. Ebenfalls im Entstehen sei ein Plan, wie auch der CO 2 -Fußabdruck des Lieferantennetzwerks berücksichtigt und reduziert werden könne.

„Unsere Mission gibt uns nicht nur Ausrichtung, Motivation und Antrieb. Sie bietet auch große Wachstumschancen“, ist Mitterbauer überzeugt. Und so bildet sie auch das Fundament der im Frühling 2021 präsentierten Wachstumsstrategie „Miba 100“. Deren Ziel ist, dass das Unternehmen bis zum 100. Jahrestag seiner Gründung im Jahr 2027 um 50 Prozent auf einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro wachsen will. „Mittlerweile kommen schon elf Prozent unseres Umsatzes – im Geschäftsjahr2021/2022 lag dieser bei 971 Millionen Euro – aus Produkten für die saubere Energiegewinnung und Energieübertragung, stark getrieben von unserem Wachstum mit Technologien für die Windenergie, für die Wasserkraft und für effiziente Stromnetze“, beschreibt Mitterbauer.

Mit einer gewissen Skepsis betrachtet er allerdings die Vorgaben der EU im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit, etwa zur Berichtspflicht. „Sich zu Nachhaltigkeitszielen zu bekennen und diese konsequent umzusetzen, dafür braucht es ein klares Bekenntnis in den Unternehmen und konkrete Maßnahmen. Die Entscheidung darüber, was davon in welcher Form kommuniziert wird, sollte den einzelnen Unternehmen überlassen werden – immer mit Blick auf deren Kunden und Märkte und deren Bedürfnisse. Verpflichtungen und Regulierungen schaffen vor allem Mehraufwand in den Unternehmen, dem Ziel selbst dienen sie nur bedingt“, so der Miba-Chef. Unternehmen, die gerade an einer Nachhaltigkeitsstrategie arbeiten, rät er zwei Dinge: „Binden Sie die Verantwortlichen im operativen Geschäft, in den Produktionen, bestmöglich ein. Und sehen Sie das Erreichen von Nachhaltigkeits- und Klimazielen nicht als lästige Notwendigkeit, sondern als wesentlichen Beitrag im Interesse künftiger Generationen.“